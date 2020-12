„Ich werde nicht zurücktreten“ – droht Zidane das Aus?

Zinedine Zidane muss bei Real Madrid womöglich um seinen Job bangen. Quasi mit Abpfiff begann die Führungsriege um Präsident Florentino Pérez laut ‚El Mundo‘ am gestrigen Dienstagabend die Analyse. Eine zeitnahe Entlassung könne nicht ausgeschlossen werden. Auch die ‚Marca‘ berichtet von Zweifeln an Zidane.

Mit 0:2 blamierte sich Real in der Ukraine bei Shakhtar Donetsk – schon das Hinspiel hatte man verloren. In der Champions League droht das Aus, auch in der Liga stehen die vierplatzierten Königlichen schlecht da. Nur eins der vergangenen fünf Pflichtspiele konnte Real Madrid gewinnen.

„Ich werde nicht zurücktreten“

Laut ‚El Mundo‘ sehen einige Vereinsobere und auch Spieler jüngste taktische Entscheidungen von Zidane kritisch. So ließ der 48-Jährige gestern Casemiro für 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen. Die Verletzungsprobleme tun ihr Übriges.

Das Handtuch schmeißen will Zidane aber trotz der öffentlichen wie internen Kritik nicht. „Ich werde nicht zurücktreten“, stellte der Franzose nach der Niederlage gegen Donetsk klar. Mögliche Nachfolger werden in der spanischen Medienlandschaft dennoch gehandelt. Die Namen Mauricio Pochettino und Raúl fallen nicht zum ersten Mal.