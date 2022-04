Heidenheim verpflichtet Keller & Maloney

Der FC Heidenheim hat am gestrigen Mittwochabend gleich zwei Neuverpflichtungen verkündet. Wie der Zweitligist mitteilt, wechseln Thomas Keller (22) vom FC Ingolstadt und Lennard Maloney (22) von der Zweitvertretung von Borussia Dortmund an die Brenz. Beide Profis erhalten Verträge bis 2025 und kommen ablösefrei.

Innenverteidiger Keller absolvierte für Ingolstadt 17 Ligaspiele in der laufenden Saison, kam in der zweiten Saisonhälfte jedoch aufgrund von Sprunggelenksproblemen seltener zum Einsatz. Maloney, der ebenfalls im Abwehrzentrum zuhause ist, war im Drittligateam des BVB gesetzt und absolvierte sogar zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga.