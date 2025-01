Neue Nummer eins in Augsburg?

Beim FC Augsburg gibt es Bewegung auf der Position des Torhüters. Zum Jahresauftakt setzte Trainer Jess Thorup auf Finn Dahmen, der bislang hinter Nediljko Labrovic die Nummer zwei gewesen war. Gegen den VfB Stuttgart stand am Sonntag (17:30 Uhr) der 26-jährige ehemalige deutsche U-Nationaltorhüter zwischen den Pfosten.

Dahmen war in der vergangenen Saison Stammtorhüter in der Fuggerstadt, hatte seinen Platz dann aber in der Hinrunde an Neuzugang Labrovic verloren. Der Kroate, der von HNK Rijeka gekommen war, spielte eine ordentliche Runde, dennoch entschied sich Thorup für den vorläufigen Wechsel.