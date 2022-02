VfB: Stenzel fällt aus

Pascal Stenzel (25) wird dem VfB Stuttgart beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag voraussichtlich nicht zur Verfügung. Wie der Bundesliga-17. bekanntgibt, hat sich der Rechtsverteidiger am Freitag gegen die TSG Hoffenheim (1:2) einen kleinen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen.

Entwarnung gibt es dagegen bei Chris Führich (24). Beim Offensivspieler ergab eine Untersuchung des angeschlagenen Knies, dass lediglich die Gelenkkapsel gereizt ist. Führichs Einsatz ist wie auch der von Orel Mangala (23) noch offen. Der Mittelfeldspieler hat einen Bluterguss im Oberschenkel.