RB-Talent Borkowski nach Nürnberg

Dennis Borkowski macht den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere. Wie der 1. FC Nürnberg verkündet, wird das 19-jährige Eigengewächs von RB Leipzig bis 2022 ausgeliehen. Eine Kaufoption besteht offenbar nicht.

Borkowski ist deutscher U19-Nationalspieler und stand für die Leipziger Profis bereits in vier Pflichtspielen auf dem Platz. Chance auf viel Spielzeit hat er bei den Sachsen aber nicht. In Nürnberg trifft der Stürmer auf Trainer Robert Klauß (36), den er aus gemeinsamer Zeit in Leipzig kennt.