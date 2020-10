PSG verpflichtet Kean

Mittelstürmer Moise Kean wechselt vom FC Everton in die Ligue 1 zu Paris St. Germain. Wie der französische Serienmeister offiziell verkündet, wird der Italiener zunächst für eine Saison ausgeliehen. Eine Kaufoption beinhaltet der Deal nicht.

Bei Juventus Turin zeigte Kean als Teenager einst ansprechende Leistungen für die Profis, ehe im vergangenen Sommer ein Wechsel in die Premier League zum FC Everton folgte. Die Toffees zahlten für die Dienste des Angreifers eine Ablöse in Höhe von 27,5 Millionen Euro an die Alte Dame.

Beim Liverpooler Klub konnte Kean jedoch nicht mehr an die verheißungsvollen Auftritte im Juve-Dress anknüpfen. In 37 Pflichtspieleinsätzen stehen für den Rechtsfuß nur vier Tore zu Buche. Zuletzt spielte er unter Trainer Carlo Ancelotti zudem nur noch eine untergeordnete Rolle.