Prädestiniert für den DFB: Nmechas „außergewöhnliches Profil“

In Krisen liegen auch immer Chancen – und diese hat Felix Nmecha bei Borussia Dortmund eindrucksvoll genutzt. Der halbe BVB-Kader fällt aktuell aus. Auch dieser Umstand führte dazu, dass der teuerste Neuzugang der vergangenen beiden Jahre zum ersten Mal seit seiner Ankunft 2023 so richtig in Fahrt kommt.

Nmechas Verpflichtung war umstritten, standen doch Vorwürfe über homo- und transfeindliche Äußerungen respektive Anschauungen im Raum. Dortmund holte den Rechtsfuß trotzdem, bekam in dessen erster Saison aber kaum Gegenleistung. Auf Fitness- folgten Hüftprobleme, beim BVB-Run durch die K.O.-Phase der Champions League bis ins Finale von Wembley spielte Nmecha kaum eine Rolle.

Starker Auftritt in Madrid

Nun deutet der gebürtige Hamburger aber an, wieso der BVB trotz aller Vorbehalte satte 30 Millionen für ihn an den VfL Wolfsburg zahlte. In den vergangenen vier Partien stand Nmecha stets in der Startelf und gehörte dabei in der Regel trotz Schulterproblemen zu den besseren Akteuren in schwarz-gelb.

Beim 2:5 bei Real Madrid ging Nmecha beim Stand von 2:2 vom Feld und erhielt für seine Vorstellung die FT-Note 1,5. Beim jüngsten 2:1-Befreiungsschlag gegen RB Leipzig war Nmecha bester Dortmunder und schaffte es in die FT-Topelf des 9. Bundesliga-Spieltags.

Besonders wichtig ist für den BVB aktuell Nmechas Flexibilität. Nuri Sahin beschrieb es auf der heutigen Pressekonferenz so: „Felix bringt ein außergewöhnliches Profil mit. Er kann auf der Sechs spielen, kann aber auch auf der Acht und Zehn spielen. Als Trainer wünschst du dir solche Spieler.“

Nmecha eine Option für das DFB-Team

Nmechas Größe (1,90 Meter) und Dynamik erlauben es ihm gleichermaßen als alleiniger Sechser große Räume zu verteidigen, aber auch in offensiverer Rolle Torgefahr auszustrahlen. Zudem ist Nmecha zweikampfstark wie ballgewandt und findet aktuell kluge Lösungen im Passspiel. Dass er bei Manchester City einst unter Pep Guardiola mittrainieren durfte, kommt ihm da sicherlich zugute.

Insgesamt weist der 24-Jährige ein Profil auf, das auch für die deutsche Nationalmannschaft prädestiniert scheint. Dort ist nach den Rücktritten von Toni Kroos und Ilkay Gündogan die Zentrale noch nicht fix neu besetzt. Nmecha, der in der Jugend neunmal für England auflief, bestritt bislang ein A-Länderspiel für Deutschland. Im März 2023 beim 2:3 gegen Belgien unter Hansi Flick. Vorstellbar, dass sich bald auch Julian Nagelsmann mal melden wird. Nmechas klarer Aufwärtstrend in Dortmund lässt das auf jeden Fall zu.