Mainz bietet für Barreiro-Ersatz

Mainz 05 sucht weiter nach einem Ersatz für Leandro Barreiro und schielt dabei nach Japan. Wie die ‚Hochi News‘ berichten, haben die Rheinhessen ein Angebot für Kaishu Sano abgegeben. Der defensive Mittelfeldspieler ist aktueller japanischer Nationalspieler und steht bei den Kashima Antlers unter Vertrag. Der Kontrakt des 23-Jährigen läuft noch bis zum 31. Januar 2025. Nach Informationen des ‚kicker‘ wäre der Sechser ein halbes Jahr vor Vertragsende für rund eine Million Euro zu bekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf Nachfrage des Fachmagazins bestätigte Christian Heidel, dass ihm der Spieler bekannt ist. Ein Angebot seitens der 05er wollte der Mainzer Sportvorstand jedoch weder bestätigen noch dementieren. Im vergangenen Winter war dem Vernehmen nach bereits Werder Bremen an Sano interessiert, konnte sich mit dessen Klub allerdings nicht auf einen Wechsel einigen. In Mainz wäre der defensive Mittelfeldspieler ein möglicher Ersatz für Barreiro, der den Verein nach acht Jahren mit dem Auslaufen seines Vertrags in Richtung Benfica verlässt.