Köln: Heldt verteidigt Trainerwechsel

Sportchef Horst Heldt hat zur Anstellung von Friedhelm Funkel als Trainer des 1. FC Köln Stellung bezogen. Auf die Frage, ob der Wechsel auf der Trainerbank nach zuletzt acht sieglosen Partien etwas zu spät komme, sagte der 51-Jährige auf der heutigen Pressekonferenz: „Es ist wichtig, seine Handlungen immer zu überprüfen. Das tun wir permanent. Jetzt ist es wichtig, sich voll und ganz auf die kommenden Wochen zu konzentrieren, um unser Ziel zu erreichen. Danach ist Zeit zur Aufarbeitung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In den verbleibenden sechs Partien soll Funkel den Tabellenvorletzten in der Bundesliga halten. Danach kehrt der 67-Jährige wohl zurück in den Ruhestand. „Wir haben klar kommuniziert, dass wir bis zum Saisonende zusammenarbeiten. Danach werde ich meine Aufgabe hier hoffentlich erfolgreich beenden. Die Leistung der Mannschaft stimmt mich optimistisch, dass wir dieses Ziel erreichen können“, so Funkel.