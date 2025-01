BVB verlängert mit Sportdirektor Kehl

Seit 2022 ist Sebastian Kehl als Sportdirektor bei Borussia Dortmund tätig. Mit dem Ende der laufenden Saison endet auch das aktuelle Arbeitspapier des 44-Jährigen. Nachdem eine Verlängerung zwischenzeitlich nur noch als reine Formsache angesehen wurde, kamen zuletzt Gerüchte über eine Trennung zum Saisonende auf.

Diese hat der BVB nun ins Jenseits verwiesen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich Kehl und Geschäftsführer Sport Lars Ricken auf einen neuen Vertrag bis 2027 geeinigt. Die Unterschrift soll noch am heutigen Donnerstag erfolgen. Mit der Verlängerung sorgt Dortmund endlich für die nötige Klarheit auf der Sportdirektorposition.

Damit setzt man bei den Schwarz-Gelben weiter auf Führungspersonal mit Stallgeruch. Der Ex-Kapitän der Borussen stieg 2017 zunächst als Leiter Lizenzbereich im Ruhrpott ein, ehe er 2022 befördert wurde. In der Vergangenheit machte er sich auch Hoffnungen auf den Posten des Geschäftsführers Sport, musste dort jedoch Ricken den Vortritt lassen.

Update (15:21 Uhr): Mittlerweile hat Borussia Dortmund die Verlängerung bis 2027 offiziell bestätigt. „Sebastian und ich kennen und vertrauen uns schon seit vielen Jahren. In den vergangenen Wochen haben wir intensive Gespräche über Inhalte, Strukturen sowie wirtschaftliche Themen geführt und diese nun zu einem positiven Abschluss gebracht. Unser vorrangiges Ziel ist klar: Wir möchten auch in den nächsten Jahren kontinuierlich in der UEFA Champions League vertreten sein und die dafür notwendige Rolle in der Bundesliga spielen. Um diese Ziele zu erreichen, werden wir weiterhin alle Kräfte bündeln. Sebastian hat als Sportdirektor auf diesem Weg meine volle Unterstützung“, lässt sich Geschäftsführer Sport Lars Ricken.