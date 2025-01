Baku-Ersatz: Wolfsburg nimmt Gespräche auf

Der VfL Wolfsburg konkretisiert seine Suche nach einem möglichen Ersatz für den von RB Leipzig umworbenen Ridle Baku. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Wölfe ihr Interesse an Andreas Skov Olsen vom FC Brügge nicht nur hinterlegt, sondern mittlerweile auch erste Gespräche geführt. Der Preis für den 25-jährigen Flügelspieler liegt bei zehn bis 15 Millionen Euro.

Der Däne spielte eine starke Hinrunde und kommt bereits auf acht Tore und vier Vorlagen in der belgischen Liga. In Wolfsburg würde er in Joakim Maehle und Jonas Wind auf gleich zwei dänische Landsmänner treffen. Bei Brügge steht Skov Olsen noch bis 2026 unter Vertrag.