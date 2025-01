Neuer Flügelstürmer: Wölfe schielen nach Belgien

Eventuell schlägt bald ein Däne seine Zelte in Wolfsburg auf. Andreas Skov Olsen vom FC Brügge soll es den Scouts des VfL Wolfsburg angetan haben, berichtet ‚Tipsbladet‘. Dem Bericht zufolge soll der 25-jährige Flügelstürmer nicht für eine Summe unter 15 Millionen Euro zu haben sein. Das wäre auch für die Niedersachsen ein üppiger Betrag. Skov Olsen ist noch bis 2026 an Brügge gebunden.

Geschäftsführer Sport Peter Christiansen habe schon zu seiner Zeit als Funktionär beim FC Kopenhagen großes Interesse an einer Verpflichtung von Skov Olsen gezeigt, heißt es weiter. In der laufenden Saison gehört der Linksfuß zu den Leistungsträgern in Brügge und erzielte bereits acht Tore in 19 Ligaspielen. Hinzu kommen vier Assists.