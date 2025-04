Wolfsburg: Wind vor ungewisser Zukunft

Es bleibt weiter unklar, wie es mit Jonas Wind beim VfL Wolfsburg in der kommenden Saison weitergeht. Wie der ‚kicker‘ berichtet, stehen in Kürze Gespräche zwischen Vereins- und Spielerseite über eine mögliche Vertragsverlängerung des 26-Jährigen an. Bisher galt ein Abschied des Offensivspielers im Sommer als sicher, da die Niedersachsen mit dem Dänen nicht ins letzte Vertragsjahr gehen wollen.

Aufgrund der Leistungskrise des Angreifers mangelt es gegenwärtig jedoch an Interessenten. Wind spielt aktuell nur eine Jokerrolle bei den Wölfen und wartet seit 658 Pflichtspielminuten auf einen Treffer. Einen ablösefreien Abgang Ende der kommenden Spielzeit möchte Wolfsburg jedoch auf alle Fälle vermeiden.