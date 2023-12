Bundesliga-Gerüchte um Bern-Star

Cheikh Niasse hat Verehrer in der Bundesliga. Laut ‚Sportitalia‘ zeigen der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt Interesse am Mittelfeldspieler des BSC Young Boys. Auch Olympique Lyon, der FC Cádiz, der FC Girona, Nottingham Forest und Luton Town werden in diesem Zusammenhang genannt.

Niasse ist ein 23-jähriger Mittelfeldspieler, der in Bern in dieser Saison zu den Leistungsträgern zählt. Im Winter 2022 war der Senegalese in die Schweizer Hauptstadt gewechselt. Nun sollen sich die Young Boys eine Ablöse zwischen zehn und 15 Millionen Euro vorstellen können.