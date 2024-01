Geht Bayer bei Sturm-Talent Mijatovic leer aus?

Die City Football Group sichert sich offenbar die Dienste von Jovan Mijatovic. Wie der italienische Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, wird der 18-jährige Stürmer von Roter Stern Belgrad künftig für den New York City FC in der MLS auflaufen. Perspektivisch soll der junge Serbe ein Kandidat für Manchester City werden. Ob die Skyblues das Sturm-Talent verpflichten und in den Big Apple verleihen oder der NYFC selbst zuschlägt, bleibt offen.

Auch Bayer Leverkusen, das sich auf der Suche nach einer variablen Offensivkraft befindet, zeigt Interesse an Mijatovic, geht aber offenbar leer aus. Der 18-Jährige ist trotz seines jungen Alters bereits Stammspieler in Belgrad und kommt in der aktuellen Saison auf acht Ligatore.