Roma: Alles klar mit Ranieri

Claudio Ranieri heuert voraussichtlich zum dritten Mal als Cheftrainer bei der AS Rom an. Gianluca Di Marzio berichtet von einer Einigung zwischen dem 73-jährigen Übungsleiter und den Giallorossi. In Rom folgt der Italiener auf Ivan Juric, der am vergangenen Sonntag entlassen wurde.

Ranieri war bereits sowohl von September 2009 bis Februar 2011 als auch im Frühjahr 2019 für vier Monate für den Hauptstadtverein verantwortlich. Nun soll er den Tabellenzwölften der Serie A erneut aus der Krise führen. Mit der offiziellen Verkündung ist zeitnah zu rechnen.