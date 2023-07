Nach Prügel-Eklat: Hertha suspendiert Gersbeck

Hertha BSC zieht mit etwas Verspätung Konsequenzen aus dem Trainingslager-Eklat um Marius Gersbeck. Wie die Alte Dame mitteilt, wird der Torhüter bis auf Weiteres suspendiert. Der 28-Jährige war am gestrigen Sonntag von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, nachdem der Keeper im österreichischen Zell am See einen Einheimischen krankenhausreif geprügelt hatte.

Auf eine sofortige Suspendierung hatten die Berliner am gestrigen Sonntag noch verzichtet. Stattdessen reiste Gersbeck vorzeitig aus dem Trainingslager ab. „Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen gegen unseren Spieler Marius Gersbeck haben wir uns entschieden, Marius bis auf Weiteres vom Mannschaftstraining zu suspendieren. Darüber hinaus hat er sich unerlaubt vom Team-Hotel entfernt“, sagt Geschäftsführer Thomas Herrich.

