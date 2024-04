Uth bestätigt: „Habe keinen Vertrag für die 2. Liga“

Mark Uth hat bestätigt, dass sein Vertrag beim 1. FC Köln im Abstiegsfall keine Gültigkeit besitzt. Am Rande einer Trainingseinheit am Kölner Geißbockheim sagt der 32-jährige Angreifer gegenüber Medienvertretern: „Ich habe keinen Vertrag für die 2. Liga, das heißt, er läuft aus. Also kann ich ihn auch nicht erfüllen, wenn wir absteigen sollten, was wir nicht tun.“

Uths Arbeitspapier am Geißbockheim läuft theoretisch noch bis 2025. Momentan stehen die Kölner mit fünf Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz auf Rang 17. Am Sonntag (17:30 Uhr) steht der Abstiegsgipfel gegen den ebenfalls fünf Punkte entfernten und auf Platz 15 liegenden FSV Mainz 05 an. Geht das Spiel verloren und Köln muss zum Saisonende den Gang in Liga zwei antreten, endet Uths Kontrakt in der Domstadt vorzeitig. Der Linksfuß bekräftigt abermals: „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir drinbleiben. Dann brauchen wir darüber auch gar nicht reden.“