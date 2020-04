Wechselt Fuchs in die MLS?

Christian Fuchs könnte nach dieser Saison dem europäischen Fußball den Rücken kehren und in die amerikanische MLS wechseln. „Eigentlich wollte ich im vergangenen Sommer zu meiner Familie in die Vereinigten Staaten ziehen, aber wegen Brendan Rodgers habe ich bis zum Sommer 2020 verlängert“, sagt der Österreicher der ‚Daily Mail‘. Vor der Corona-Pause strebte sein Klub Leicester City eine Vertragsverlängerung um ein Jahr mit dem 34-Jährigen an.

„Ich weiß noch nicht, wie es weitergehen wird. Es ist eine schwierige Entscheidung, denn in Leicester macht es einerseits Spaß, aber andererseits tut es weh, so viele wichtige Momente in der Entwicklung meiner Kinder zu verpassen“, führt Fuchs weiter aus. Der Linksverteidiger spielt bereits seit fünf Jahren für Leicester. Im Jahr 2016 gewann er mit den Foxes sensationell den Premier League-Titel.