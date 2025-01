Weisers Werder-Traum: „Hätte sonst nicht verlängert“

Mitchell Weiser hat mit Werder Bremen noch ambitionierte Ziele. „Ich will in meiner Karriere auf jeden Fall noch Titel gewinnen. Ich arbeite jeden Tag darauf hin, dass es irgendwann mit Werder passiert. Genauso wie, dass ich auch noch mal mit dem Klub international spielen will“, sagt der Rechtsverteidiger im Gespräch mit dem ‚kicker‘. Der 30-Jährige ergänzt: „Theoretisch kann man jedes Jahr Deutscher Meister werden, man kann auch jedes Jahr den Pokal gewinnen. Ob das dieses Jahr möglich ist, nächstes Jahr oder im dritten Jahr – es bleibt mein Ziel. Ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, die Gelegenheiten werden nicht mehr.“ Weiser ist grundsätzlich überzeugt, dass Werder nach mehr als 13 Jahren Abstinenz wieder ins internationale Geschäft zurückkehren kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Natürlich, sonst hätte ich im Mai nicht verlängert“, sagt der Rechtsfuß, „mir ist bewusst, dass wir eine Mannschaft sind, die vor nicht allzu langer Zeit in der zweiten Liga gespielt hat. […] Trotzdem arbeiten wir hart an uns und sind bislang jedes Jahr besser geworden.“ Was seine Karriere bei der algerischen Nationalmannschaft angeht, ist Weiser ebenfalls hoffnungsvoll. Bisher wurde der gebürtige Troisdorfer aber noch nicht von Trainer Vladimir Petkovic nominiert. „Es wäre auf jeden Fall eine unglaubliche Erfahrung für mich, wenn es so weit kommen würde“, so Weiser, „doch so wie ich das verstanden habe, werde ich eine Chance bekommen. Jetzt hoffe ich extrem darauf, dass ich eingeladen werde.“