Carro rechnet mit Alonso-Verbleib – Wirtz bleibt nur bei Verlängerung

Neben Kapitän Granit Xhaka waren Trainer Xabi Alonso und Megatalent Florian Wirtz in den vergangenen Monaten die wichtigsten Akteure bei Bayer Leverkusen. Um Alonso und Wirtz ranken sich seit geraumer Zeit Abgangsgerüchte, denen Fernando Carro zu gerne den Wind aus den Segeln nehmen würde.

Zu Alonsos Situation sagt der CEO im ‚Kölner Stadtanzeiger‘: „Wir gehen davon aus, dass er bleibt. Es gibt keine anderen Signale und keine anderen Anzeichen.“ Und Carro geht sogar noch weiter, indem er auf den laufenden Arbeitsvertrag von Alonso hinweist: „Sein Vertrag läuft darüber hinaus noch eineinhalb Jahre. Er ist wie üblich in alle Prozesse und Planungen, auch über die Saison hinaus, involviert.“

Wirtz: Verlängerung oder Verkauf

Ganz so klar scheint die Situation rund um Wirtz allerdings nicht. Kürzlich war schon von einem unterschriebenen Vertrag die Rede, ganz so weit will sich der Bayer-Boss aber nicht ganz aus dem Fenster lehnen. Sollte die Unterschrift unter einen neuen Vertrag ausbleiben, würde man den Spielmacher im Sommer wohl verkaufen müssen. „So ehrlich muss man sein. Es ist nicht unmöglich, aber das ist nicht unsere Wunschvorstellung“, so Carro.

Auf die Frage, ob Wirtz bei einem Wechsel zum FC Bayern besonders teuer würde, gibt sich Carro etwas zurückhaltend: „Das ist auch eine Frage, welchen Wunsch Florian Wirtz hat, wenn er denn wechseln wollen würde.“ Vor einigen Monaten gab es noch ein giftiges Wortgefecht zwischen dem Leverkusener Vereinsoberhaupt und Bayern-Sportvorstand Max Eberl. Die Möglichkeit nochmal nachzulegen ließ Carro nun aber verstreichen.