Rückkehr in den Profi-Fußball: Paderborn holt Kruse

Max Kruse setzt seine Karriere in der zweiten Liga fort. Der SC Paderborn verkündet, dass der 35-Jährige einen Einjahresvertrag unterschrieben hat. Eine Ablöse müssen die Ostwestfalen nicht zahlen, da der Offensivspieler bereits seit November ohne Verein ist.

Kruse löste damals seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg auf, nachdem der abstiegsbedrohte Bundesligist den Edeltechniker noch im Januar 2022 für fünf Millionen Euro als potenziellen Retter von Union Berlin geholt hatte.

Kruse absolviert Medizincheck

Kruse überwarf sich dann aber schnell mit Trainer Niko Kovac, was schlussendlich im Ende der Zusammenarbeit mündete. Seitdem sorgte der 35-Jährige abseits des Platzes immer wieder für Schlagzeilen. Dass er noch dazu in der Lage ist, auf dem Platz für Furore zu sorgen, kann Kruse nun in Paderborn beweisen.

„Die Gespräche waren von Anfang an sehr sehr gut und haben mich überzeugt. Ich will gar nicht so viel reden, denn am Ende werde ich die Leistung auf dem Platz zeigen. Es gibt eigentlich nur drei Dinge zu sagen: Ich habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen“, erklärt Kruse.

„Die fußballerischen Qualitäten und der Torinstinkt von Max sind unbestritten. Auch seine Führungsstärke sowie seine Erfahrung auf nationaler wie internationaler Ebene werden wir uns sehr weiterhelfen“, betont Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.