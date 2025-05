Kettemann übernimmt in Paderborn

Der SC Paderborn hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie die Ostwestfalen offiziell bekanntgeben, ersetzt Ralf Kettemann in der neuen Saison Lukas Kwasniok, der sich mit dem Klub auf eine Vertragsauflösung geeinigt hatte: „Mit der Verpflichtung von Ralf Kettemann gehen wir auch auf der Trainer-Position unseren Paderborner Weg konsequent weiter. Seine Mannschaften zeichnen sich durch Spielstärke und Flexibilität aus, somit passt er optimal in unser Anforderungsprofil. Außerdem versteht Ralf es sehr gut, mit jungen Spielern zu arbeiten und sie weiterzuentwickeln“, lässt sich Geschäftsführer Sport Benjamin Weber zitieren. Die Vertragslaufzeit gibt der Klub nicht bekannt.

Kettemann stand zuvor seit 2021 als Trainer der U19 des Karlsruher SC an der Seitenlinie. Für den 38-Jährigen ist es die erste Station im Profibereich. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und danke allen Verantwortlichen, dass ich gemeinsam mit dem Team die nächsten Schritte in der Entwicklung des SC Paderborn 07 gehen kann. In den vergangenen Jahren ist hier bereits Hervorragendes geleistet worden“, so der Trainernovize.