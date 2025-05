Paderborn verpflichtet Bätzner

Der SC Paderborn verstärkt sich für die kommende Saison. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt Nick Bätzner ablösefrei vom SV Wehen Wiesbaden zu den Ostwestfalen. Die Vertragslaufzeit des 25-jährigen Mittelfeldspielers geben die Paderborner nicht bekannt. Dem beim Nachwuchs des VfB Stuttgart ausgebildeten Spielmacher gelangen in der 3. Liga in dieser Saison vier Tore und elf Assists in 35 Partien.

„Mit Nick bekommen wir einen typischen Zehner, der unserem Spiel durch das Zentrum noch mehr Torgefahr geben und seine Mitspieler sehr gut in Szene setzen kann. Zudem bringt er eine hohe Intensität im Spiel gegen den Ball mit und passt daher optimal in unser Anforderungsprofil“, beschreibt Geschäftsführer Sport Benjamin Weber den Neuzugang.