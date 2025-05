Die Nachricht, dass Paul Wanner (19) nicht bei der Klub-WM für den FC Bayern, sondern bei der U21-EM für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen wird, durfte schon als Fingerzeig verstanden werden. An der Säbener Straße setzt man in Zukunft durchaus auf sein großes Talent, für das die Saison mit dem 1. FC Heidenheim aufgrund der Relegation noch nicht beendet ist. Nur eben noch nicht sofort.

Und so ist es wenig verwunderlich, dass Wanner auch in der kommenden Saison noch nicht der ganz große Sprung zugetraut wird. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass beim Offensivkünstler eine weitere Leihe angedacht ist, im besten Fall zu einem Klub, der in den internationalen Wettbewerben vertreten ist. Schon die Leihe an die Brenz, wo er Conference League-Luft schnuppern durfte, erwies sich als voller Erfolg.

Nun könnte es noch eine Etage höher gehen, Klubs wie Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart hatten sich in der jüngeren Vergangenheit bereits nach dem Talent erkundigt. Dass der FC Bayern für die Saison 2025/26 noch nicht mit Wanner plant, könnte auch ein Zeichen in Richtung Florian Wirtz (22) sein. Die beiden Spieler bekleiden eine ähnliche Position, sollte Wirtz nach München wechseln, wäre erst recht kein Platz mehr für Wanner.