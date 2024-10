Xavi-Schock bei RB Leipzig

RB Leipzig muss womöglich für den Rest des Jahres 2024 auf seinen Topstar verzichten. Der Tabellenzweite der Bundesliga teilt mit, dass sich Xavi Simons bei der gestrigen 0:1-Niederlage in der Champions League gegen den FC Liverpool eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen hat.

Die Sachsen geben den Ausfallzeitraum nur vage an, die Rede ist von „mehreren Wochen“. Grund dafür ist wohl auch die Tatsache, dass noch nicht über die Behandlungsmethode entschieden wurde. Laut ‚Sky‘ steht eine Operation im Raum. Ein Ausfall für das restliche Jahr sei „sehr wahrscheinlich“.

Xavi, der noch bis 2027 an Paris St. Germain gebunden ist, spielt derzeit seine zweite Leih-Saison in Leipzig. Nach ruckeligem Start in die laufende Spielzeit kam der 21-jährige Zehner zuletzt besser in Tritt und sammelte in den vergangenen drei Ligaspielen seine ersten drei Torbeteiligungen der Saison. Nun erleidet der Niederländer einen herben Rückschlag.