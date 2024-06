Leverkusen vor erstem Sommer-Transfer

Mit Xabi Alonso am Zepter hat Bayer Leverkusen in der abgelaufenen Saison Historisches geschafft. Ungeschlagen gewannen die Rheinländer die Deutsche Meisterschaft, dazu kommt der Sieg im DFB-Pokal und die Finalteilnahme in der Europa League. Für die kommende Spielzeit will Bayer nun aufrüsten, um an die Erfolge anzuknüpfen.

Laut ‚kicker‘ steht mit Jeanuël Belocian bereits der erste Neuzugang so gut wie fest. Die Verpflichtung des 19-jährigen Innenverteidigers von Stade Rennes stehe kurz bevor. Nähere Details nennt das Fachmagazin nicht. Zur Ablöse oder der Vertragslaufzeit des Youngsters werden keine Angaben gemacht.

Für Rennes kam Belocian in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 27 Mal zum Einsatz, vorwiegend als Innenverteidiger in einer Viererkette, mitunter aber auch als linker Außenverteidiger. Der 1,82 Meter große Defensivspieler wird unter Alonso voraussichtlich für die linke Position in der Dreierkette vorgesehen sein. Dort ist mit Piero Hincapié (22) bislang nur ein Linksfuß im Kader.