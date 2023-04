Medien: Firmino stimmt Barça-Wechsel zu

Im Jahr 2015 zahlte der FC Liverpool 41 Millionen Euro für den Transfer von Roberto Firmino. Bei der TSG Hoffenheim klingelte es in der Kasse und die Reds bekamen einen aufstrebenden Brasilianer in bester Verfassung. Acht Jahre, einen Champions League-Sieg, einen Meistertitel und zahlreiche Pokalsiege später wird die erfolgreiche Liaison enden.

An den Nagel hängt Firmino seine Fußballschuhe aber längst noch nicht. Laut ‚Daily Mail‘ ist sich der 31-Jährige mit dem FC Barcelona einig geworden. Nach Ablauf seines Vertrags an der Anfield Road wird Firmino zu den Katalanen wechseln, vermeldet die britische Tageszeitung.

Bis zuletzt waren zahlreiche Vereine – unter anderem Atlético Madrid, Real Madrid, die AS Rom, Inter Mailand, Galatasaray oder Al Nassr – hinter der Unterschrift des 55-fachen Nationalspielers her. Liverpool-Coach Jürgen Klopp hätte auch gerne mit Firmino verlängert. Doch der Angreifer verlor in den vergangenen Monaten seinen Stammplatz und hat sich dementsprechend nach einer neuen Herausforderung umgesehen.