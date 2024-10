Bericht: Endspiel für Hummels-Trainer Juric

Bei der AS Rom könnte es innerhalb weniger Wochen den zweiten Trainerwechsel geben. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass die Mannschaft gegen den FC Turin gewinnen muss, um eine Entlassung von Coach Ivan Juric zu verhindern. In erst acht Pflichtspielen stand der Serie A-erfahrene Kroate als Nachfolger von Daniele De Rossi bei der Roma an der Seitenlinie und ist durch das 1:5 gegen den AC Florenz bereits schwer unter Druck geraten.

Hierzulande stand Juric in erster Linie wegen seines Umgangs mit Star-Neuzugang Mats Hummels (35) in den Schlagzeilen. Der Innenverteidiger wartete wochenlang auf seine ersten Spielminuten im Roma-Trikot, immer wieder entschied sich Juric gegen den Ex-Dortmunder. Sollte der Übungsleiter den Hut nehmen müssen, würde das womöglich auch Hummels‘ Situation grundlegend verändern.