Köln bindet Offensiv-Talent Obuz

Marvin Obuz bleibt dem 1. FC Köln erhalten. Nach Monaten des Feilschens und Abwägens vermelden die Geißböcke nun die Vertragsverlängerung des 19-jährigen Flügelstürmers bis 2024. Ein ablösefreier Abgang im Sommer kann damit verhindert werden.

„Marvin zählt zu unseren besten Nachwuchsspielern. In der aktuellen Saison wurde die A-Junioren-Bundesliga aufgrund von Corona abgebrochen. So musste er sich nach nur einem Jahr in der U19 direkt im Herrenbereich bei unserer U21 unter Beweis stellen. Das ist ihm problemlos gelungen. Mit seiner Dynamik und seinen Qualitäten im Offensivspiel gelingt es ihm schnell, sich an das nächsthöhere Level anzupassen und Top-Leistungen abzurufen“, sagt FC-Geschäftsführer Horst Heldt.

Ziel Profis

Obuz erklärt: „In den vergangenen Monaten ging es für mich Schlag auf Schlag. Im nächsten Schritt möchte ich nicht nur mit den Profis trainieren, sondern auch für die Profis spielen. Dafür sehe ich hier in Köln und beim FC, wo ich geboren bin und wo ich seit der U8 spiele, die besten Möglichkeiten. Und dafür werde ich weiter hart arbeiten.“

U19-Nationalspieler Obuz wartet noch auf seinen ersten Einsatz für die FC-Profis. Es bestehen am Geißbockheim jedoch keine Zweifel, dass der links wie rechts einsetzbare Flügelflitzer wie einige andere FC-Talente vor ihm den Durchbruch auf Bundesliga-Niveau schaffen kann.