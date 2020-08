Polter in die Eredivisie

Sebastian Polter hat nach seinem Ende bei Union Berlin eine neue sportliche Heimat gefunden. Der 29-jährige Mittelstürmer wechselt in die niederländische Eredivisie zu Fortuna Sittard. Polter unterschreibt einen Vertrag bis 2022.

„Es waren lange und intensive Diskussionen, vor allem mit Trainer Kevin Hofland“, äußert sich Polter, „von Anfang an hat er mir das Gefühl gegeben, eine wichtige Figur in der Mannschaft zu sein. Letztendlich hat mich das Projekt von Fortuna Sittard überzeugt. Der Klub hat große Pläne und ich möchte ein Teil davon sein.“

Next stop 🇳🇱 Hallo @FortunaSittard 🔰 Proud to join the club and looking forward to the Dutch Eredivisie! #SamenNaoVeure 💪🏼 pic.twitter.com/7W1qIz7Pek