Riesiger Transfer-Coup: Osimhen auf dem Sprung zu Gala

Findet die Seifenoper um Victor Osimhen doch noch ein überraschendes Ende? Nachdem sich für den Angreifer der SSC Neapel am Deadline Day ein Wechsel zum FC Chelsea zerschlagen hatte, blieb mit der zahlungskräftigen Liga in Saudi-Arabien eigentlich nur noch eine logische Wechsel-Option für den 25-Jährigen übrig. Aus dem Kader der SSC wurde Osimhen gestrichen, eine Möglichkeit auf Reintegration gibt es nicht.

Napoli-Sportdirektor Giovanni Manna äußerte im Nachgang des Deadline Day-Desasters Bedenken, dass es für Osimhen in die Wüste gehen würde: „Es ist nach wie vor der Plan, getrennte Wege zu gehen. Aber ich denke nicht, dass er nach Saudi-Arabien wechseln wird.“ Nun eröffnet sich für den Nigerianer eine Option in der Türkei. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ und ‚RMC‘ übereinstimmend berichten, strebt Galatasaray einen Last-Minute-Deal an. ‚Sky Italia‘ geht noch einen Schritt weiter: Sowohl Napoli als auch Osimhen selbst sollen grünes Licht für eine Leihe gegeben haben.

Eine Delegation des Istanbuler Klubs ist zurzeit in Italien, um über letzte Details zu verhandeln. Galatasaray soll bereit sein, das Elf-Millionen-Jahresgehalt vollständig zu übernehmen. In der Türkei ist das Transferfenster noch bis zum 13. September geöffnet. Der Deal steht also nicht unter dem ganz großen Zeitdruck.