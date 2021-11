Ibrahimovic: Karriereende nicht in Sicht

Zlatan Ibrahimovic denkt auch im Alter von 40 Jahren noch nicht daran, seine Fußballschuhe bald an den Nagel zu hängen. „Ich muss nichts mehr beweisen, aber ich will auch nichts bereuen. Darum werde ich weitermachen, bis irgendjemand mir sagt, dass ich wirklich am Ende bin“, so der schwedische Stürmer vom AC Mailand bei ‚Téléfoot‘.

Über sein Alter macht sich Ibrahimovic dabei keine Gedanken: „Ich denke, das ist nur im Kopf und ich zeige allen, dass 40 Jahre nur eine Zahl sind. Ich kann nicht mehr spielen wie früher, aber ich habe jetzt mehr Erfahrung und Intelligenz. Meine Langlebigkeit überrascht mich nicht.“ In der aktuellen Saison kommt Ibra in sechs Pflichtspielen auf drei Tore und zwei Assists.