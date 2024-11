„Große Ziele“: Tuta lässt Eintracht-Zukunft offen

Abwehrspieler Tuta will sich nicht auf eine langfristige Zukunft bei Eintracht Frankfurt festnageln lassen. Der 25-Jährige sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Ich liebe diesen Klub und ich fühle mich unheimlich wohl hier. Aber natürlich habe ich auch noch große Ziele in meiner Karriere. Ich muss schauen, was für mich und meine Familie am besten ist. Ich bin jetzt hier seit fünf Jahren in Frankfurt und werde gucken, was die beste Lösung für mich ist. Mein Ziel ist natürlich immer international zu spielen. Ich möchte weiter in einer der Top-5-Ligen spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Verhandlungen über eine Verlängerung des 2026 auslaufenden Vertrags haben inzwischen begonnen. „Natürlich gibt es jetzt Gespräche mit der Eintracht“, bestätigt der Rechtsfuß, der sich zunächst aber auf die Saison mit der SGE konzentrieren will. Mittlerweile ist der 1,8-Millionen-Einkauf von 2019 der dienstälteste Eintracht-Profi, 158 Einsätze für die Adler stehen für Tuta zu Buche. „Ich weiß, dass ich noch mehr Verantwortung auf dem Platz übernehmen muss. Wir haben eine tolle Mannschaft aktuell und haben große Ziele“, so der Brasilianer, der auch noch ein persönliches Ziel hat: „Es ist der große Traum von jedem Brasilianer, in der Nationalmannschaft zu spielen. Ich fühle mich bereit dafür und werde hart dafür arbeiten.“