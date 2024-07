Zwangsabstieg für Bordeaux

Über dem Südwesten Frankreichs ziehen dunkle Wolken auf. Wie Girondins Bordeaux mitteilt, muss der Traditionsklub zwangsabsteigen. In der vergangenen Saison landete die Mannschaft aus der Hafenstadt noch im gesicherten Mittelfeld der Ligue 2, nun geht es dennoch eine Etage tiefer in die Championnat de National 1.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Direction Nationale du Contrôle de Gestion – kurz DNCG und für die Überwachung der finanziellen Sorgfalt aller französischen Klubs zuständig – sprach eine entsprechende Strafe bereits vor einiger Zeit aus. Girondins ging zunächst in Berufung, zog diese jetzt aber offiziell zurück. Es fanden Gespräche mit der Fenway Sports Group über eine potenzielle Klubübernahme statt. Da diese aber nicht zum erhofften Erfolg führten, blieb die Rettung des Vereins aus und Bordeaux muss nun in Liga drei absteigen. Sollten neue Auflagen des DNCG für den Spielbetrieb auf dieser Ebene nicht erfüllt werden können, wäre sogar auch noch ein Abstieg in Championnat de National 2 möglich.