UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga marschiert weiter

Der deutsche Vereinsfußball zeigt sich in diesem Jahr stark im europäischen Vergleich. Sämtliche Europacup-Teilnehmer aus der Bundesliga haben ihre Gruppe überstanden und überwintern im jeweiligen Wettbewerb. Das schlägt sich auch in der Fünfjahreswertung der UEFA nieder.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort hat Deutschlands Eliteklasse durch das sechsfache Weiterkommen einen ordentlichen Satz gemacht. In der Saisonwertung ist die Bundesliga mit 13.500 Punkten an der vor ihr platzierten Serie A (13.142) vorbeigezogen und liegt im Gesamtranking nur noch 0.439 Zähler dahinter.

Mit überragenden 14.500 Punkten schnitt die Premier League 2020/21 bisher am besten ab, Platz zwei geht an die spanische La Liga (13.928). Hinter den vier Topligen, die allesamt vier Mannschaften in der Champions League an den Start bringen dürfen, kommt erst einmal lange nichts. Best of the rest ist die portugiesische Liga NOS (8.400). Die französische Ligue 1 (6.750) enttäuschte bislang.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 Spanien 92.283 (20.142)

2 England 90.712 (14.928)

3 Italien 72.295 (14.250)

4 Deutschland 71.856 (14.571)

5 Frankreich 54.915 (14.416)

6 Portugal 47.349 (8.083)

7 Russland 38.382 (9.200)

8 Niederlande 36.800 (9.100)

9 Belgien 36.300 (12.500)

10 Österreich 35.825 (7.375)

Saisonwertung 2020/21

1 England 14.500

2 Spanien 13.928

3 Deutschland 13.500

4 Italien 13.142

5 Portugal 8.400

6 Schottland 7.250

7 Israel 7.000

8 Niederlande 6.800

9 Frankreich 6.750

10 Österreich 6.700

(Stand: 11. Dezember 2020)