Groß zum BVB: Wie reagiert die Eintracht?

Eintracht Frankfurt zieht im Rennen um Pascal Groß (33) den Kürzeren, der achtfache Nationalspieler hat sich für einen Wechsel zu Borussia Dortmund entschieden. Zwischen sieben und zehn Millionen Euro wird der BVB wohl an Brighton & Hove Albion überweisen.

In Frankfurt muss man dementsprechend umplanen, laut Sportvorstand Markus Krösche aber nicht zwingend mit einem externen Neuzugang. „Wir haben auf der Position zwei sehr erfahrene Spieler mit Ellyes Skhiri und Mario Götze. Zudem ist es wichtig, dass Hugo Larssons Entwicklung weiter gefördert wird und er uns so helfen kann wie in der letzten Saison“, so Krösche in der ‚Bild‘.

Eine Neuverpflichtung für das zentrale Mittelfeld ist aber nicht vom Tisch. Zu den Kandidaten sollen unter anderem Grischa Prömel (29/TSG Hoffenheim), Pepelu (25/FC Valencia) und Daniel Boloca (25/US Sassuolo) zählen.