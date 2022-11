Das Brüder-Duell

Brüder-Duelle gibt es im Fußball immer wieder mal. Erst am jüngsten Bundesliga-Spieltag verpassten sich Leroy (FC Bayern) und Sidi Sané (Schalke 04) nur um ein paar Minuten auf dem Feld. Jérôme und Kevin-Prince Boateng duellierten sich sogar mal bei einer Weltmeisterschaft – 2010 spielte Jérôme für Deutschland und Kevin-Prince für Ghana.

Was aber deutlich seltener vorkommt: Dass ein Brüderpaar sich ein Duell um eine Position im Team liefert. In der vergangenen Saison war das etwa beim SC Freiburg der Fall, als Keven Schlotterbeck gegenüber Nico das Nachsehen im Kampf um die Position des linken Innenverteidigers hatte.

Und nun gibt es einen solchen Fall auch auf aller höchstem Niveau: Lucas (26) und Theo Hernández streiten (25) sich in der französischen Nationalmannschaft um die Position des linken Außenverteidigers. Freilich: Bayerns Lucas kann auch innen verteidigen – doch Trainer Didier Deschamps sagte gestern: „Ich sehe ihn in erster Linie als Linksverteidiger.“

Gegner passen besser zu Theo

Damit eröffnete der Weltmeister-Coach das Brüderduell in der Équipe Tricolore. Auf eine Grundordnung mit Viererkette hatte sich Deschamps bereits festgelegt. Für Lucas spricht die Erfahrung – schon 2018 war er beim Titelgewinn Stammspieler – sowie die größere defensive Stabilität. Für Theo dagegen der ausgeprägtere Offensivgeist, den er beim AC Mailand regelmäßig auslebt.

In einer Woche (20 Uhr) startet Frankreich gegen Australien in die WM. Die weiteren Gruppengegner heißen Dänemark und Tunesien. Frankreich wird das Spiel machen müssen, das liegt ihnen nicht zwingend. Ein offensiv ausgerichteter Linksverteidiger könnte helfen. Das spricht für Theo in der Startelf und somit als Gewinner des Brüder-Duells.