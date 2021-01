Wolfsburg: Gerhardt hat sich entschieden

„Wir würden gerne über den Sommer hinaus mit ihm (Yannick Gerhardt, Anm. d. Red.) verlängern“, drückte Sportdirektor Marcel Schäfer am vergangenen Montag einmal mehr seine Wertschätzung für Gerhardt aus – mit Erfolg.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der Mittelfeldspieler für einen Verbleib beim VfL Wolfsburg entschieden, das zum Sommer auslaufende Arbeitspapier soll ausgedehnt werden. Unterschriftsreif ist das Papier aber noch nicht. Entscheidende Punkte wie Laufzeit und Gehalt müssen noch verhandelt werden.

Köln geht leer aus

Der 1. FC Köln kann damit wohl die Hoffnungen auf ein Comeback des Eigengewächses begraben. In den vergangenen Wochen wurde mehrfach über eine geplante Rückholaktion im Sommer berichtet. Auch Hertha BSC wurde zwischenzeitig Interesse nachgesagt.

Gerhardt hat in der laufenden Saison maßgeblichen Anteil daran, dass die Wölfe aktuell auf Champions League-Platz vier rangieren. In 17 Pflichtspielen war der 26-Jährige an fünf Treffern direkt beteiligt.