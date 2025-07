Grill wechselt nach Dresden

Der 1. FC Union Berlin hat Lennart Grill verabschiedet. Der 26-jährige Torhüter wechselt von den Eisernen zu Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga. In der vergangenen Saison war er an Eintracht Braunschweig und die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter