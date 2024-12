Wolfsburg startet Nmecha-Gespräche

Der VfL Wolfsburg hat die Verhandlungen mit Lukas Nmecha über ein neues Arbeitspapier aufgenommen. Laut den gemeinsamen Redaktionen von ‚WAZ‘ und ‚AZ‘ laufen sogar schon seit geraumer Zeit Gespräche mit dem Berater des Mittelstürmers. In der Autostadt steht der 26-Jährige nur noch bis zum Ende der Saison unter Vertrag.

Nemcha ist im November von einer langwierigen Oberschenkelverletzung zurückgekehrt. Weil der gebürtige Hamburger in der Vergangenheit mehrfach mit hartnäckigen Blessuren zu kämpfen hatte, will der Bundesligist erst die Entwicklung in den kommenden Wochen abwarten, bevor man die Bemühungen um einen neuen Kontrakt intensiviert.