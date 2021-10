Watford verkündet N'Koulou-Transfer

Der Transfer von Nicolas N'Koulou zum FC Watford ist in trockenen Tüchern. Wie der Premier League-Vertreter offiziell bekanntgibt, unterschreibt der zuletzt vereinslose Innenverteidiger aus Kamerun einen Vertrag bis Saisonende. Von einer Option auf Verlängerung ist keine Rede.

N'Koulou ist 72-facher kamerunischer Nationalspieler und stand bis zum Sommer beim FC Turin unter Vertrag. Zuvor war der 31-Jährige in der Ligue 1 für Olympique Lyon, Olympique Marseille und die AS Monaco aktiv und bestritt insgesamt 252 Partien in Frankreichs höchster Spielklasse.

🤝 We are delighted to announce the signing of Cameroonian defender Nicolas Nkoulou.



Welcome to Watford, Nicolas! 🐝@_AFEX