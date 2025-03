Hoffenheim: Kramaric-Entscheidung terminiert

Die Zukunft von Andrej Kramaric bei der TSG Hoffenheim bleibt weiter unklar. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge schiebt der Bundesligist sämtliche Zukunftsgespräche mit Spielern, deren Vertrag in absehbarer Zeit ausläuft, bis auf weiteres auf. Solange der Klassenerhalt noch nicht gesichert ist, möchte Geschäftsführer Sport Andreas Schicker demzufolge noch keine eindeutigen Ansagen an die Spieler geben.

Im Fall des kroatischen Mittelfeldspielers ist die Situation noch einmal schwieriger. Der Vertrag des 102-fachen Nationalspielers hatte sich zwar vor Kurzem automatisch bis 2026 verlängert, im Sommer wird die Vereinslegende (316 Spiele für den Klub) jedoch bereits 34 Jahre alt. Die TSG-Bosse wollen deutlich mehr Tempo in der Mannschaft haben, andererseits will Schicker, dass nach wie vor ein Drittel des Kaders aus „Gesichtern“ besteht, so das Fachmagazin. Das wiederum würde klar für eine erneute Verlängerung mit Kramaric sprechen.