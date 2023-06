Union zieht Leite-Option

Diogo Leite bleibt Union Berlin über die aktuelle Saison hinaus erhalten. Die Eisernen haben von der Kaufoption Gebrauch gemacht, um den Leihprofi vom FC Porto dauerhaft in Köpenick zu halten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für wie viele Spielzeiten sich der Innenverteidiger an den Hauptstadt-Klub gebunden hat, lässt der Klub offen. Der 24-Jährige sagt zu seiner Festverpflichtung: „Ich habe mich hier bei Union von Anfang an sehr wohl gefühlt und bin umso glücklicher, dass ich gute Leistungen zeigen konnte. Die Saison war sehr erfolgreich und hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir, dass es so weitergeht und wir unsere Ziele erreichen.“

Lese-Tipp

Zwei Klubs dran: Gent-Rakete Orban in die Bundesliga?