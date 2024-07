BVB-Abschied: Füllkrug braucht noch Zeit

Wo die Zukunft von Niclas Füllkrug liegt, steht noch in den Sternen. Obwohl sich vor allem West Ham United intensiv um den 31-jährigen Mittelstürmer von Borussia Dortmund bemüht, ist der Nationalspieler laut ‚Sky‘ noch „unentschlossen“, was einen möglichen Wechsel in die Premier League angeht.

Neben den Hammers haben in den vergangenen Wochen auch Atlético Madrid, der AC Mailand und der VfB Stuttgart Interesse an Füllkrug gezeigt. Heute kehrt der wuchtige Torjäger nach verlängertem EM-Urlaub zum BVB zurück. Die Dortmunder würden wohl nur bei einer adäquaten Ablösesumme über 20 Millionen Euro über einen Verkauf nachdenken. Und dann benötigt es natürlich noch die Zusage des derzeit noch unschlüssigen Angreifers.