Malone bleibt in Rostock

Ryan Malone wird auch in der kommenden Saison für Hansa Rostock auflaufen. Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, hat der US-amerikanische Innenverteidiger seinen Vertrag auf der Kogge bis 2023 ausgedehnt. Das ursprüngliche Arbeitspapier wäre Ende Juni ausgelaufen.

Malone war im vergangenen Sommer vom VfB Lübeck nach Rostock gewechselt. In der zweiten Saisonhälfte konnte sich der 29-Jährige einen Stammplatz erkämpfen und sammelte bislang 24 Pflichtspieleinsätze. „Ryan hat sich in der vergangenen Saison zu einer festen Größe in unserer Defensive entwickelt. Auf und neben dem Platz überzeugt er mit Ehrgeiz, Fleiß und Kampfgeist. Es freut uns, dass wir ein weiteres Jahr auf seine Qualitäten zählen können“, so Sportvorstand Martin Pieckenhagen.