HSV holt Sturmtalent Kaufmann

Der Hamburger SV holt sich Verstärkung für die Offensive an Bord. Vom FC Kopenhagen wechselt Mikkel Kaufmann (20) für ein Jahr auf Leihbasis an den Volkspark. Dem Vernehmen nach besitzt der HSV eine Kaufoption zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro.

„Mit Mikkel Kaufmann gewinnen wir einen physisch starken Mentalitätsspieler dazu, der uns mit seiner Dynamik und Robustheit eine weitere Option für die vorderste Linie bietet. Trotz seines jungen Alters hat er schon reichlich Erfahrungen auf nationaler und internationaler Ebene gesammelt, ist aber dennoch weiterhin entwicklungsfähig. Sein aggressives Anlaufverhalten wird uns auch im Spiel gegen den Ball bereichern“, sagt HSV-Sportdirektor Michael Mutzel.

Auch der Neuzugang freut sich auf die bevorstehenden Herausforderungen: „Ich bin sehr glücklich, dass der Transfer zustande gekommen ist. Ich hatte gute Gespräche mit den sportlich verantwortlichen Personen beim HSV. Sie haben mir das Gefühl gegeben, dass ich als Spielertyp gut in das System passe und sie mich unbedingt wollen. Ich bin ein Teamplayer und möchte mit meinen Toren helfen, die Ziele der Mannschaft zu erreichen.“

In Kopenhagen hält man nach wie vor große Stücke auf Kaufmann. Im Januar 2020 hatte der Klub den 1,90 Meter großen Rechtsfuß für drei Millionen Euro vom Aalborg BK verpflichtet. In der dänischen Hauptstadt konnte der U20-Nationalspieler sich jedoch nicht gegen die etablierten Kräfte durchsetzen.

Nur ein Ligatreffer gelang Kaufmann in der abgelaufenen Saison in elf Teilzeiteinsätzen. Beim HSV hofft man darauf, dass die besten Zeiten noch vor dem jungen Angreifer liegen.

