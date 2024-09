In den USA hat man sich gestern kurzzeitig Sorgen um Lionel Messi gemacht. Am Training von Inter Miami konnte der Weltstar nicht teilnehmen, sodass unterschiedliche Medien einen Rückfall in Sachen Sprunggelenksverletzung vermuteten. „Fehlalarm bei Messi“, titelt die katalanische ‚Sport‘ am heutigen Donnerstag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Letztlich gab es aber Entwarnung: Messi hat sich lediglich verkühlt und musste aufgrund von Halsschmerzen aussetzen. Bei seiner Bänderverletzung, die er sich während der Copa América zuzog, ist dennoch weiterhin Vorsicht angesagt.