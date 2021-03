Berg kehrt nach Göteborg zurück

Die Rückkehr von Marcus Berg zum IFK Göteborg ist perfekt. Wie der schwedische Erstligist vermeldet, unterzeichnet der 34-Jährige einen ab Sommer gültigen Vertrag bis 2023. Weil Bergs Kontrakt beim FK Krasnodar ausläuft, kommt er ablösefrei zurück in seine Heimat.

„Ich hatte immer die Idee zurückzukommen. Es fühlt sich ganz besonders an, dass es jetzt funktioniert“, erklärt der Stürmer. In Göteborg hatte Berg den Sprung vom Jugendbereich in den Seniorenfußball geschafft und seine ersten Profieinsätze absolviert, bevor er zum FC Groningen ging und später in die Bundesliga wechselte. In Deutschland spielte Berg 70 mal für den Hamburger SV.