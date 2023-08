Moura findet neuen Klub

Nach zehn Jahren schließt sich das Kapitel Europa für Lucas Moura wieder. Der 30-Jährige wechselt ablösefrei zum brasilianischen Erstligisten FC São Paulo. Dort unterzeichnet der technisch so versierte Rechtsfuß einen bis zum Jahresende datierten Vertrag.

„Es ist ein Wirbelsturm der Gefühle, es scheint, als wäre der Groschen noch nicht einmal gefallen. Wenn ich mich nur an alles erinnere, was ich hier erlebt habe, wenn ich sehe, dass so viel Zeit vergangen ist und ich zurück bin, ist das sehr bewegend“, sagt der 35-fache Nationalspieler, der 2013 aus São Paulo zu Paris St. Germain gewechselt war und seit 2018 für Tottenham Hotspur auflief.

Dort wurde sein auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert. „Der Sohn kehrt nach Hause zurück. Er ist nicht nur ein Spieler mit unbestreitbaren Qualitäten, sondern hat auch einen einzigartigen Charakter. Wir hatten eine enge Beziehung und auch deshalb war ich mir schon zu Beginn unserer Gespräche sicher, dass er zurückkommen würde. Willkommen, Lucas“, so Vereinspräsident Julio Casares.